İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetim Bölümü Eğitmen Şefi Öner, yazın sıcak günlerine rastlayan ramazan ayında iftarda yoğurtlu ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan Ege lezzetlerine ağırlık verilmesini önerdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Yönetim Bölümü Eğitmen Şefi Semen Öner, yazın sıcak günlerine rastlayan ramazan ayında iftar sofraları için yoğurtlu ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan Ege lezzetlerine ağırlık verilmesi önerisinde bulundu.



Ramazan ayında gündüz sürelerinin uzun ve sıcak olması oruç tutan kişileri susatmayan, hazmı kolay yemekleri tercih etmeye yönlendiriyor. Zeytinyağlı sebze yemekleriyle bilinen Ege mutfağı, yaz bu anlamda aylarında bir adım öne çıkıyor.



Ege'de ramazana özel yemeklerin başında ise zeytinyağlı dolmalar, kabak sıyırma, yoğurtlu patlıcan, mücver, kuzu etli şevketi bostan, arapsaçı kavurması, kabak çiçeği dolması ve zeytinyağlı bakla gibi lezzetler geliyor.



İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetim Bölümü Eğitmen Şefi Semen Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege mutfağının lezzetinin yanı sıra hazmı kolay olması nedeniyle tercih edildiğini belirtti.



Ramazan ayının bu yıl yazın başına denk gelmesinden dolayı ot mevsimine rastladığını anlatan Öner, "Benim önerim öncelikli olarak baharatlı, çok tatlı ve çok tuzlu yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor, çünkü bunlar susatıyor. Daha yoğurtlu, zeytinyağlı, hafif yemeklere yönelmek daha doğru." dedi.



Öner, bu dönemde taze sebzelerin pazarlarda yerini almaya başladığına, lifli gıdaların oruç tutanlar için önemli olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:



"Zeytinyağlı veya etli sebze yemekleri tercih edilmeli. Örneğin zeytinyağlı enginar olabileceği gibi etli enginar da yapılabilir. Kızartmadan uzak durulması kaydıyla patlıcanın çok çeşitli yemekleri yapılabilir. Sebzelerin karıştırıldığı, türlü tarzı yemekler iftar sofrası için idealdir. Semiz otu da bu dönemde sofradan eksik edilmemeli. Yoğurtlu, limonlu ya da nar ekşili bir salatayla ya da zeytinyağında pişirerek tüketilebilir."



İçinizi serinletmek için "soğuk domates çorbası"



Öner, oruçlu kalınan sürenin uzun, hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerin sonunda su kaybını dengelemek ve ferahlamak için yoğurt çorbası ya da soğuk domates çorbasının tercih edebileceğini belirtti.



Soğuk domates çorbası için domates, kırmızı közlemelik biber, bir iki diş sarımsak ve taze kekiğin üzerine zeytinyağı dökerek fırına verilebileceğini, robottan geçirilerek kıvama getirilen çorbanın içine buz atılarak servis edilebileceğini aktaran Öner, "Bu çorbayı buz ile istediğiniz kadar seyreltebilirsiniz, biraz da limon eklerseniz içinizi serinletecek muhteşem bir gıda olur."



Semen Öner, süte alerjisi olanların da muz ve vişne gibi meyveleri dondurduktan sonra robotta çekerek ve karıştırarak leziz, hafif tatlılar yapabileceklerini sözlerine ekledi.