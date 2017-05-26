Türk Kızılayı Batman Şubesi, İHH Batman İnsani Yardım Derneği ve GATOB, ramazan ayı boyunca terör mağduru, ihtiyaç sahibi aileler ile yetim çocuklara gıda ve giyim yardımında bulunacak

Batman'daki sivil toplum kuruluşları ramazan ayı boyunca terör mağdurlarını, ihtiyaç sahiplerini ve yetim çocukları yalnız bırakmayacak.



Türk Kızılayı Batman Şubesi, ramazan ayında terör mağduru ve ihtiyaç sahibi 3 bin aileye gıda kolisi ile kiloluk kavurma dağıtacak.



Türk Kızılayı Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını dile getirdi.



İçerisinde toz şeker, makarna, ayçiçeği yağı, mercimek, çayın yanı sıra birer kiloluk kıyma ve kavurmanın olduğu gıda kolisi ile ihtiyaç sahibi ve terör mağduru ailelere destek olacaklarını belirten Tezdiğ, şunları ifade etti:



"Bağışçılarımız sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yalnız olmadıklarını onlara hissettireceğiz. Bizde kayıtlı 3 bin ailemize ulaşarak ramazan ayını rahat bir şekilde geçirmeleri için destek mahiyetinde bu yardımlarımızı dağıtacağız."



Hayırseverlere de çağrıda bulunan Tezdiğ, yapacakları yardımların amacına uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.



İHH Batman İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Şansi de kentte bin 200 aileye gıda kolisi dağıtacaklarını, 800 yetim çocuğu da giydireceklerini bildirdi.

Ramazan ayında yapılan her iyiliğin karşılığının binlerle ifade edildiğini vurgulayan Şansi, "Bu mübarek zaman diliminde, iyiliksever kardeşlerimizi bu iyilik kervanına katılmaya davet ediyoruz. Ramazan faaliyetleri için iftar programı düzenleyeceğiz. Buradan elde edilecek gelir, gıda kolisi ve yetim çocuklara bayramlık elbise alımında kullanılacaktır." sözlerine yer verdi.



Şansi, özellikle fitre ve zekat desteği için vatandaşlara çağrıda bulundu.



Güneydoğu Anadolu Turizm ve Otelciler Birliği (GATOB) Kurucu Başkanı Hüseyin Aslan da daha önce özelikle terörün yoğun olduğu il ve ilçelerde binlerce kitap dağıttıklarını, öğrencilere yardımda bulunduklarını anımsattı.



Yine terör mağduru ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanı sıra yetim çocukları ramazanda giydireceklerini dile getiren Aslan, Türkiye'nin dört bir yanından destek olan hayırseverlerle terörün mağdur ettiği vatandaşları unutmayacaklarını aktardı.



Aslan, "Bu kapsamda Batman ve Diyarbakır'da belirleyeceğimiz bin yetim ve terör mağduru kardeşimizin bayramlık kıyafetlerini karşılayacağız." dedi.

Bu tür yardımların bir nebze de olsa çocukları mutlu edeceğini ve yalnız olmadıklarını hissettireceğini anlatan Aslan, hiçbir iyiliğin karşılıksız kalmayacağına inandıklarını bildirdi.