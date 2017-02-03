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Restoranda hesap kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da bir restoranda hesap anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Restoranda hesap kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir restoranın sahibi 36 yaşındaki Mustafa Kemal Y.   ve babası 54 yaşındaki Sabit Y. ile burada yemek yiyen 38 yaşındaki Kemal Özenç ile  ağabeyi  Mustafa Özenç arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı.

Aralarında çıkan tartışmada Özenç kardeşlerin sopa ile kendilerini  darbetmesi üzerine pompalı tüfeği alan Mustafa Kemal Y, ateş açtı.

Vücutlarına  isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Özenç kardeşler, 112 Acil Servis  ekiplerince Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kemal Özenç, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.  Mustafa Özenç'in ise hayati tehlikesi bulunuyor.

Darp sonucu yaralanan Sabit Y.  Gazi Devlet Hastanesi, Mustafa Kemal Y. ise kentteki özel bir hastanede tedavi  edildikten sonra gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan baba-oğul, daha sonra adliyeye sevk edildi.

ulusalkanal.com.tr


Kaynak: İHA
Etiketler; #samsun #restoran #kavga #yemek #1 ölü #eğitim
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