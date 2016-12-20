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Rize'de fuhuş operasyonu

- Fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 17 kişi yakalandı

Rize'de fuhuş operasyonu

RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri öne sürülen 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri ileri sürülen toplam 7 otel ve kafeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 8'i kadın 17 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 11 kişi ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler; #rize #fuhuş operasyonu
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