Hortumda yıkılan evlerin yeniden yapılması yasak

RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde karla kapalı yolu açılan Yukarı Kavron Yaylası'na çıkan yaylacılar şoke oldu. Kış döneminde oluştuğu sanılan hortum ve düşen çığ nedeniyle ev, pansiyon ve restoranlarında yer aldığı 20 dolayında yapının yerle bir olduğunu gören yaylacılar, valiliğin yapıların kaçak oldukları gerekçesiyle yenilerinin yapımına izin vermmesiyle ikinci kez yıkıldı.



Çamlıhemşin İlçesi'nde ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndan geçilerek ulaşılan 28 kilometre uzaklıktaki Yukarı Kavron Yaylası'na hayvanları ile çıkan yaylacılar, beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı. Kış döneminde oluştuğu sanılan hortum ve düşen çığ nedeniyle ev, pansiyon ve restoranlarında yer aldığı 20 dolayında yapının yerle bir olduğunu gören yaylacılar şoke oldu. Yıkılan yapıların ahşap bölümleri ile evlerdeki eşyalar vadi boyunca yayılmış halde bulundu. Karşılaştıkları karşısında üzülen yaylacılar, Rize Valiliği'nin yıkılan yapıların kaçak olduğu gerekçesiyle yerine yenisinin yapımına izin vermeyeceğini öğrenince bir şaşkınlık ile daha karşılaştı. Yaylacılar, dedelerinden kalma yerlerde yıllar önce yaptırdıkları yapıların yerine yenisinin yapımına izin verilmeyişine tepki gösterdi.



"PERİŞAN HALDEYİZ"



Yaylada oluşan çığ ve hortum nedeniyle evi ve pansiyonu yıkılan Faik Aydoğdu, yenisinin yapımına izin verilmediğini belirterek, "Çocukluğumuzdan beri yaylaya geliyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Çığ evimi ve pansiyonumu yıktı. Şimdi yenisinin yapımına izin vermiyorlar. Devlet bizi köşeye sıkıştırıyor. Perişan haldeyiz. Nereye gidelim? Bugüne kadar buraları biz koruduk. Biz burada olmazsak, buraları korumazsak buraya kim gelir?. Ne olur yardımcı olsunlar, zorluk çıkarmasınlar. Örnek proje versinler onu yapalım. Yapmazsak gelip onu da yıksınlar" dedi.



12 yıllık evi, kafeteryası ve kahvehanesi yıkılan Dursun Karaoğlu'da, yaşananların hortumdan kaynaklandığını düşündüklrerini belirterek, "Yıkılan yapıları yeniden inşa etmeyi düşünüyorum" dedi, devletin yardımcı olmasını istedi. Evini rüzgarın alıp götürdüğünü anlatan Yüksel Şen de, yıkılan evinin yerine ev yapmak istediğini söyledi, "İzin versinler, yardımcı olsunlar" diye konuştu.



BİZE TEK SÖYLENEN; 'YAPAMAZSINIZ'



Yaylada eski evlerin de yıkıldığını ve yenisini yapmak isteyenlere izin verilmediğini anlatan Nuri Gencaloğlu, "Devlet hayvan verip, hayvancılık yapmamızı destekliyor.Ama yaylada yıkılan evlerimizi yapamıyoruz. Hayvanlarımız için ahır bile yapamıyoruz. Tek söylenen 'yapamazsınız' oluyor. Yaz geldi, hayvanları yaylaya çıkaracağız ama belirsiz bir ortam var" ifadelerini kullandı.



Yukarı Kavron Yaylası, Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi ile gündeme gelmişti. Yeşil Yol'un Yukarı Kavron ile Samistal Yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantısına karşı çıkan yaylacılar protesto gösterileri düzenlemişti.