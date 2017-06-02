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Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı

Gölcük'te kapağı çalındığı öne sürülen rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri çıkardı

Rögara düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki rögara düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Piyale Paşa Mahallesi 549. Sokak'ta kapağı çalındığı öne sürülen yaklaşık 3 metre derinliğindeki rögarın içine sahipsiz bir köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından köpeği rögardan halatla çekerek çıkardı.

Yapılan kontrolün ardından yara almadığı anlaşılan köpek serbest bırakılırken, Kocaeli Kanalizasyon ve Su İdaresi (İSU) ekipleri rögara yeni kapak taktı.


Kaynak: AA
Etiketler; #köpek kurtarma
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