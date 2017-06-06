Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bakım çalışmaları kapsamında Kastamonu Pınarbaşı'ndaki kavak ormanları rehabilite edilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, ormanların daha sağlıklı olabilmesi için Kastamonu Pınarbaşı'ndaki kavaklara yönelik rehabilite çalışmaları başlatıldı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Pınarbaşı'na bağlı Mirahor, Dizdarlı, Karacaören ve Kalaycı köylerindeki toplam bin 948 dekar alanda kavak rehabilitasyonu gerçekleştirilecek.

Çalışma kapsamında, amenajman planında bozuk meşelik, kumul veya açıklık alan olarak görünen, sonradan tabii yolla titrek kavak yerleşmiş olan söz konusu sahalardan bin 337 dekarlık kısmında sıklık bakımı, 611 dekarlık kısmında da meşçere bakımı (aralama) tedbirleri uygulanacak.

Kavak meşçerelerinin ender bulunması nedeniyle, nadir gerçekleştirilen bir uygulama olan bu rehabilite çalışmaları sonunda, kavak meşçerelerinin daha sağlıklı olması sağlanacak ve elde edilecek odun ham maddesi de ekonomiye kazandırılacak.



Ağaçların türlerine göre bakım çalışması

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ormanların sağlığı açısından bakım çalışmasının çok önemli olduğunu vurguladı.



Orman varlığının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Eroğlu, "Ormanlardaki ağaçların türlerine göre bu bakım çalışmalarımızı planlayarak uygulamaya koyuyoruz. Daha sağlıklı ormanlar adına yürüttüğümüz bu tür çalışmalarımızı devam ettirerek orman varlığımızı korumayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.