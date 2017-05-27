Dalaman'a tatile gelen İngiliz çift, barınakta gördükleri 3 ayaklı Bettys ile bir gözü kör Rosie'ye sahiplendi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Hayvan Dostları Derneğine (HAYDOS) ait barınaktaki birisi 3 ayaklı, diğeri kör 2 köpek hayvansever İngiliz aile tarafından sahiplenildi.



İngiltere'nin Manchester şehrinden Sarıgerme'ye tatile gelen Tracey Very ve Dean Baker çifti, HAYDOS barınağını ziyaret etti.



Barınakta dolaşırken Ortaca ilçesinde 4 ay önce sahibinin traktörün arkasına bağlayarak sürüklenmesi sonucu bir bacağını kaybeden "Bettys" ve Dalaman ilçesinde av tüfeğiyle vurulması sonucu bir gözünü kaybeden "Rosie" isimli köpeklerden çok etkilenen çift, hayvanları sahiplenme kararı aldı.



Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından çift, bu sabah Dalaman Havalimanı'ndan kalkan uçakla köpekleri de yanlarına alıp İngiltere'ye gitti.



"Parayla hayvan almayın, sahiplenin"



HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine her türlü mağdur hayvanın geldiğini, bunları sahiplendirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



İngiltere'den Sarıgerme'ye tatile gelen çiftin barınaklarını ziyaret ettiğini belirten Dağdelen, "Sağ olsunlar üç ayaklı olan Bettys ve bir gözü kör olan Rosie'yi sahiplenmek istediler. Biz de yardımcı olduk." dedi.



Dağdelen, çiftin köpekleri ile İngiltere'ye döndüklerini anlatarak, "Kimse hayvanları sahiplenmek için barınağın kapısında sıraya girmiyor. İngiliz çiftimiz örnek bir davranış sergiledi. Vatandaşlarımız parayla hayvan almasın. Barınaktan sahiplensinler." diye konuştu.

