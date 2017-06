Mersin'in Erdemli ilçesinde tüfekle oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurduğu iddia edilen çocuk tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tüfekle oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen çocuk tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde sahile giden 14 yaşındaki A.T. (14) ile L.M. isimli iki Suriyeli çocuk, ellerindeki tüfekle kuş avlamaya çalıştı.



Bu sırada şakalaştıkları öne sürülen çocuklardan L.M'nin elindeki tüfek ateş aldı. Kalbine saçma isabet eden A.T. çevredekiler tarafından hastaneye götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti.



Polis tarafından beraberindeki tüfekle yakalanan L.M. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



L.M'nin verdiği ifadede olayın şakalaşırken meydana geldiğini iddia ettiği öğrenildi.