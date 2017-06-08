Sakarya'da bir evde arama yapan ekipler, uzun namlulu silah, tabanca, el bombası ve çelik yelek ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karasu ilçesi Yalı Mahallesindeki iki ayrı eve mahkeme kararıyla operasyon düzenledi.



Önce Hasan Haldız'ın evinde arama yapan ekipler, daha sonra Köksal Topal'a ait evde arama yaptı. Burada yapılan aramada 1 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 el bombası, 2 tabanca, 1 çelik yelek ele geçirildi.



Şüpheliler gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.