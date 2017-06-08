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Sakarya'da fuhuş operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sakarya'da fuhuş operasyonu

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 10'u kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 2 kişi "fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fuhuş #operasyon #Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
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