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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Hendek ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.

Yapılan istihbarat ve teknik takip çalışmaları neticesinde Bakacak Mahallesi'nde 4 ayrı adrese ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Emin, Embiya ve Erdem S. kardeşler ile Burhan S, Süleyman S, Osman D. ve Vekil B'yi gözaltına aldı.

Narkotik köpeği "Dark"ın da katıldığı operasyonda, kardeşlerin evinde 400, V.B'nin iş yeri ve ikametinde ise satışa hazır 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden Burhan S. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #tutuklama #sevk #adliye
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