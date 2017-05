Doğa ve kültür değerlerini koruyarak geleneksel özelliklerini yaşatması nedeniyle bir süre önce "sakin şehirler" listesine dahil edilen Sinop'un Gerze ilçesindeki konaklama tesisleri, yaz sezonu öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Bir süre önce "sakin şehir" unvanı verilen Sinop'un Gerze ilçesindeki konaklama tesisleri, yaz sezonu öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.



Doğa ve kültür değerlerini koruyarak geleneksel özelliklerini yaşatması dolayısıyla yaklaşık 4 ay önce Türkiye'nin 14 sakin şehrinden biri ilan edilen Gerze ilçesi, yaz mevsimi öncesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi oldu.



Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce Uluslararası Cittaslow Birliğine üyelik için başvuruda bulunduklarını, bunun meyvesini "sakin şehir" unvanını alarak elde ettiklerini söyledi.



"Sakin şehir" unvanının avantajları bulunduğunu ancak bu avantajları iyi kullanmanın da önem taşıdığına işaret eden Belovacıklı, insanların artık tatillerini sessiz ve sakin bir ortamda yapmak istediklerini bildirdi.



Gerze'nin doğal güzelliği, tarihi yapısı ve diğer özellikleriyle insanlara güzel bir tatil fırsatı sunduğunu vurgulayan Belovacıklı, "Şimdi bunların yanına bir de 'sakin şehri' ekledik. Sakin şehir olmanın tek başına turizm için yeterli olmadığını biliyoruz. Yapmamız gereken işler bulunduğunun bilincindeyiz ama şu an bile bu unvanın meyvelerini almaya başladık çünkü dünyadaki sakin şehirler gezi rehberinde artık Gerze de kendine yer buldu." ifadesini kullandı.



"Konaklama tesisleri tamamen doldu"



Belovacıklı, yaz sezonuna kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, ilçedeki konaklama tesislerinin şimdiden tamamen dolduğunu belirtti.



İlçenin yatak kapasitesinin yetersiz kaldığına dikkati çeken Belovacıklı, şöyle devam etti:



"Daha yaz sezonunun başında olmamıza karşın ilçemizdeki konaklama tesislerimizde yüzde 100 doluluk oranı yaşanıyor. Geçmiş yıllara göre talepte artış var. Artık sakin şehir unvanına da sahip olan ilçemize yeni konaklama tesisleri yapma zorunluluğumuz oluştu. Mevcut durumda 400 yatak kapasitemiz var. Bu rakamın çok düşük olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle yeni gelecek konaklama taleplerine hazırlık sürecine girmeliyiz. Yatırımcılarımızı ilçemize bekliyoruz. Belediye olarak her türlü desteği kendilerine vermeye hazırız. Sakin şehir Gerze'nin mutlaka bu sorununu çözmeliyiz."



"Deniz, kum, güneş, yeşillik, hepsi bir arada"



İlçeyi ziyaret edeceklere ilk başta huzur vadettiklerini belirten Belovacıklı, Gerze'nin insanların huzur ve barış ortamında güvenle yaşamlarını sürdürdükleri bir ilçe olduğuna değindi.



Belovacıklı, doğal güzellik bakımından avantajlara sahip bir ilçe konumunda bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Deniz, kum, güneş, yeşillik, hepsi bir arada bulunan bir ilçeyiz. Allah vergisi doğal güzelliklerimiz zaten mevcut. Yapmamız gereken sadece sakin şehir kriterlerinde de yer aldığı gibi doğal yapımızı ve tarihi güzelliklerimizi korumak. Geleneksel el sanatlarımızı yaşattığımız, tarihi dokumuzu ve doğal yapımızı korumaya devam ettiğimiz sürece ziyaretçi sayımız her geçen yıl artarak devam edecektir."