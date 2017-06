Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gondol tipi salıncaktan düşen, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 6 yaşındaki Ayşenur Ay'ın ailesinin acı bekleyişi devam ediyor.

Baba Muhammet Ay, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Mayıs'ta eşinin 8 yaşındaki Zeynep Sena ve 6 yaşındaki Ayşenur'u alarak okulun düzenlediği pikniğe katıldığını söyledi.



Piknik alanındaki yemeğin ardından çocukların oradaki oyun gruplarına gittiğini ifade eden Ay, şöyle konuştu:



"Veliler yakın olsa da gondol tipi salıncağa 8-10 kişilik öğrenci grubu biniyor. Hepsi de 7-8 yaş grubunda. Bu sallanırken bizim Ayşenurumuz da dengesini kaybedip bir şekilde oturağın altındaki boşluktan yere fırlıyor. O denge kaybıyla salıncak altına alıp sürüklüyor. Doktorlar söylediğine göre, ensesine darbe aldığı için büyük bir ödem oluşmuş. Ödem sonucu ameliyat yapamadılar. Her tarafta olduğu için kafatasının her tarafını açmak gerekiyormuş."



Ay, kızının beyin sapının zarar gördüğünü, omuriliğe bağlı vücut fonksiyonlarını sağlayan sinirlerin de koptuğunu dile getirerek, kızının yaşasa bile bitkisel hayatta olacağını kaydetti.



"Güvenlik önlemlerinin birebir yerine getirilmesi lazım"



Ay, kızının beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade ederek, şunları anlattı:



"Sabırla bekliyoruz. Oyun parklarında özellikle büyüklerin kullanabileceği gondol tipi salıncakların küçüklerin de bulunduğu yerlerden ayrılması gerekiyor. Ayrıca bu salıncaklarda güvenlik, sepet şeklinde düzenlenmesi, yaş grubunu belirtecek uyarılar gibi konularda yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Halk olarak bu tür hizmetleri istiyoruz ancak güvenlik önlemlerinin birebir yerine getirilmesi lazım. Denetlenmesi lazım."



Ay, ailesinin bu konuda canının yandığını aktararak, "İşin hukuki sürecini devam ettireceğiz, sırf bu, başka canların yanmaması için. Kızımın vücudu şu anda sadece makineyle çalışıyor. Kalp sadece makineyle atıyor. Biz vicdanen rahat olmak için kızımızı makinede şu an bekletiyoruz." diye konuştu.



Köseköy Mahallesi'ndeki bir parkta 24 Mayıs'ta, gondol tipi salıncakta sallanan 6 yaşındaki Ayşenur Ay, dengesini kaybederek yere düşmüş, kafasını çarptığı belirlenen Ay'ın beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı.