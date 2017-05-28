Hatay'ın Samandağ ilçesinde 75'nci yıl parkının yanında bulunan kasaplar çarşısı yeşil alan yapılmak üzere yıkıldı. Ancak eski çarşının yerine 8 katlı bina yapılmak istendiği ortaya çıktı. Bina değil söz verildiği yeşil alan yapılmasını isteyen vatandaşlar duruma tepkili.

Hatay'ın Samandağ ilçesinin ortasında bulunan bir alana 8 katlı bir bina yapılmak isteniyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar bina değil yeşil alan istedi.



75. Yıl Parkı yanında bulunan ve eskiden kasaplar çarşısı olarak bilnen çarşı yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkıldı. Ancak bu alana 8 katlı bina yapılmak istendiği ortaya çıktı.



Arazinin yüzde 38'i belediye, yüzde 18'i kaymakamlığa kalanı ise özel mülkiyete ait.



Alanın ranta kurban gittiğini savunan vatandaşlar bölgenin yeşil alana dönüştürülmesini istiyor.



Betonlaşmanın önüne geçebilmek için "Nefes Almak İstiyorum" inisiyatifi kuran vatandaşlar Samandağ'da imza masası da açtı.



Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı ve Vatan Partisi üyeleri, vatandaşların yeşil alan mücadelesine destek verdi.





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