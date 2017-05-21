RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'ndeki Ayder Yaylası'nda 23'üncü Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali kapsamında boğa güreşleri düzenlendi. Besici Rıdvan Kesici, başaltı kategorisinde şampiyon olan 'Karagöz' isimli boğasını boğasını öperek sevincini gösterdi.

Çamlıhemşin Belediyesi tarafından Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde düzenlenen ödüllü boğa güreşlerine Rize ve Artvin'den 64 boğa, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde yarıştırılmak üzere getirildi. Havanın soğuk olması nedeniyle katılımın düşük olduğu güreşleri Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ile yaklaşık bin kişi izledi.



BALLA, KURUM ÜZÜMLE BESLEDİĞİ BOĞASI BİRİNCİ OLDU



Başaltı kategorisinde 'Karagöz' isimli boğasını güreştiren Rıdvan Kesici ile kızı Betül, güreşi heyecan içinde izledi. Baba ve kızı, finalde uzun süren güreşi kazanan boğalarını sevinç gösterileri arasında alandan çıkardı. Sahibine 12 bin lira para ödülü kazandıran 'Karagöz', götürüldüğü ahırında da alkışlarla karşılandı. Boğasını öperek kutlayan Rıdvan Kesici, bir yıldır kestane balı ve kuru üzümle beslediği boğasının galip gelmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Kesici, "Karagöz 3 yıldır yarışmayı kazanıyor. Hakiki kestane balı ve kuru üzüm ona doping oluyor" dedi. Boğa ile yakından ilgilenen Betül Kesici de "Küçüklüğümden beri onlarla büyüdüm. Sürekli yaylalarda beraberdik. Karagöz ile iyi anlaşıyoruz. Bu yıl da kazandı. Onunla gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz" dedi.



Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 58 bin lira para ödülü verildi.