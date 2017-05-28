Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mahir Tarım (20) yönetimindeki 68 BR 615 plakalı otomobil ile Mehmet Ayhan Kürkçü (33) idaresindeki 50 UB 420 plakalı otomobil Kılıçarslan Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Meliscan (15), Anıl (4) ve Meltem Kürkçü (33) ile Fatma Uyar (19) yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kazaya karışan her iki otomobilin Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayanların konvoyunda olduğu öğrenildi.

