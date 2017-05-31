2 Mart'ta 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adıyaman'ın Samsat ilçesinde halkın mağduriyeti sürüyor.
Evlerin ve kamu binalarının hasar gördüğü ilçede kamu hizmetleri, kurulan çadırlarda ya da konteynırlarda karşılanmaya çalışılıyor.
Kentin yüzde 70'i göç ettmek zorunda kaldı.
Samsatlılar, devletin kendilerini unuttuğunu düşünüyor.
Artçı depremlerin devam ilçede halk yardım bekliyor.
ulusalkanal.com.tr
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