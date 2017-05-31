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Samsat unutuldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin üzerinden 3 ay geçti. Ancak vatadaşların mağduruyetinin giderilmesi için bir arpa boyu yol kat edilemedi. Ramazan'ı çadırlarda geçiren yurttaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

Samsat unutuldu
2 Mart'ta 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adıyaman'ın Samsat ilçesinde halkın mağduriyeti sürüyor.

Evlerin ve kamu binalarının hasar gördüğü ilçede kamu hizmetleri, kurulan çadırlarda ya da konteynırlarda karşılanmaya çalışılıyor.

Kentin yüzde 70'i göç ettmek zorunda kaldı. 

Samsatlılar, devletin kendilerini unuttuğunu düşünüyor. 

Artçı depremlerin devam ilçede halk yardım bekliyor. 

ulusalkanal.com.tr
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