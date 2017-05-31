Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin üzerinden 3 ay geçti. Ancak vatadaşların mağduruyetinin giderilmesi için bir arpa boyu yol kat edilemedi. Ramazan'ı çadırlarda geçiren yurttaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

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