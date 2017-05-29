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Samsun'da asansör kazası: 3 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinde asansörün zemine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'da asansör kazası: 3 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinde asansörün zemine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bisiklet dükkanına giden müşteriler Ahmet Bitiş (33), Ercan Al (35) ve Ahmet Say (51) iş yeri çalışanı Yusuf Çelik ile 3. kattaki depoya çıkmak için binanın dışında bulunan yük asansörüne bindi.

Asansör 2. kata geldiği sırada halatının makaradan sıyrılması sonucu kabin zemine düştü. Kazada yaralanan müşteriler Bitiş, Al ve Say, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan iş yeri çalışanı Çelik yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #Tekkeköy #asansör
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