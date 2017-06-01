Silahla vurulduktan sonra otomobille hastanenin acil servisi önüne bırakılan kişi hayatını kaybetti

Samsun'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde, Köksal Yılmaz, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla vuruldu.



Ağır yaralanan Yılmaz'ı otomobille Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis girişine bırakan kişiler, olay yerinden kaçtı.



Yılmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



