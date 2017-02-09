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Samsun'da denize açılan balıkçıdan haber alınamıyor

Kayığı sahili vuran balıkçının bulunması amacıyla sahil güvenlik ekibi ve dalgıçlarla çalışma yapılıyor

Samsun'da denize açılan balıkçıdan haber alınamıyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde denize açılan ve kayığı sahile vurmasına karşın kendisinden haber alınamayan balıkçının bulunması için çalışma başlatıldı.

Gece saatlerinde avlanmak amacıyla Yakakent Limanı'ndan denize açılan Muharrem Şen'in (52) kayığını boş olarak sahilde gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Çevrede yapılan araştırmada, Şen'e ait bir bulguya rastlanmadı. Sahil güvenlik ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda denizin dalgalı olması nedeniyle dalgıçlar, kıyıya yakın yerlerde arama yapabildi.

Şen'in bulunması amacıyla çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #balıkçı #Deniz #haber
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