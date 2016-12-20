Samsun'da fabrika yangını

Samsun'da bir fabrikada çıkan yangın korku ve paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.

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Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir cam imalathanesi ve inşaat malzemelerinin bulunduğu fabrikada saat 19.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında fabrikayı alevler kapladı. Olay polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Fabrikada akşamları işçilerin çalışmadığı ve gece bekçisinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın söndürme çalışması devam ederken, olayı haber alan fabrika çalışanları evlerinden gelerek yangını üzüntü içinde izlediler.

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