CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Samsun'da “kar maskeli“ gasp iddiası

- İlkadım ilçesinde eczacılık yapan kadının çantası, evinin önünde kar maskeli bir kişi tarafından gaspedildi

Samsun'da “kar maskeli“ gasp iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde kar maskeli bir kişi, eczacı kadının çantasını gaspetti.
İddiaya göre, Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir apartmanın 5. katında yaşayan Ayşe Ö'nün daire kapısının önünde duran kar maskeli kişi, evinden çıkan kadını bıçakla tehdit etti.
Boğazına bıçak dayadığı kadından para isteyen ve içinde bir miktar para, cep telefonu, kredi kartları ve kimlik bulunan çantayı alarak kaçan zanlı, Ayşe Ö'yü de evin içine itti.
Bıçağı tutmak isterken elinden yaralanan Ayşe Ö, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifade vermek üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.
Ayşe Ö, emniyetten ayrılırken, gazetecilere, zanlının kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler; #kar maskesi #gasp #eczacı kadın #Bıçak tehdidi
banner863
Önceki Haber
Türkiye yarından itibaren yeni yağışlı sistemin etkisine girecek
Sonraki Haber
Bombalı saldırıda yaralanan asker konuştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.