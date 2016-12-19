Samsun'da “kar maskeli“ gasp iddiası

- İlkadım ilçesinde eczacılık yapan kadının çantası, evinin önünde kar maskeli bir kişi tarafından gaspedildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde kar maskeli bir kişi, eczacı kadının çantasını gaspetti.

İddiaya göre, Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir apartmanın 5. katında yaşayan Ayşe Ö'nün daire kapısının önünde duran kar maskeli kişi, evinden çıkan kadını bıçakla tehdit etti.

Boğazına bıçak dayadığı kadından para isteyen ve içinde bir miktar para, cep telefonu, kredi kartları ve kimlik bulunan çantayı alarak kaçan zanlı, Ayşe Ö'yü de evin içine itti.

Bıçağı tutmak isterken elinden yaralanan Ayşe Ö, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifade vermek üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

Ayşe Ö, emniyetten ayrılırken, gazetecilere, zanlının kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.