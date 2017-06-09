Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...
Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...
Helikoptere roketli saldırıyla ilgili TSK'dan iki açıklama
Helikoptere roketli saldırıyla ilgili TSK'dan iki açıklama
Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...

Samsun'da otobüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var

Samsun'un Kavak İlçesi'nde, Tokat'tan gelen acemi birliği askerlerini taşıyan yolcu otobüsü yan yattı. Biri üsteğmen 46'sı asker, 47 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi

Samsun'da otobüs yan yattı: Çok sayıda yaralı var

Samsun'da askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 47 kişi yaralandı. 

Askerleri Tokat'tan Samsun Çarşamba Havalimanı'na götüren Zehni Kasar idaresindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Samsun karayolunun Kavak ilçesi mevkisinde bariyerlere çarparak refüje devrildi. 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile biri üsteğmen olmak üzere 47 kişi yaralandı. Yaralılardan 17'si Samsun'daki hastanelere kaldırıldı, diğerleri Kavak Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.



Durumu ağır olan 2 yaralı, helikopter ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 

Vali İbrahim Şahin, kaza bölgesine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Kazada yaralananlardan sürücü ile bir askerin durumunun ağır olduğunu belirten Şahin, "Diğer askerler Kavak'taki hastanede tedavi altında. Buradaki askerlerin sağlık durumları iyi." dedi.

 Vali Şahin, daha sonra Kavak Devlet Hastanesine giderek, yaralı askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #Otobüs #samsun
banner863
Önceki Haber
Bahreyn Dışişleri Bakanı, Ankara'ya geliyor
Sonraki Haber
FETÖ'cülerin telefonuna yanlış pin girince bakın ne oluyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.