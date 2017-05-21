Salıpazarı ilçesinde panelvanın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde panelvanın çarptığı kişi hayatını kaybetti.



Salıpazarı-Çarşamba karayolunun Tepealtı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nizamettin Kaymak'a (73), Arap Y'nin kullandığı 06 EC 9207 plakalı panelvan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Kaymak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaymak'ın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.



Otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenilen Kaymak'ın, kaza sırasında yanında bulunan eşi ve torunu sinir krizi geçirdi.