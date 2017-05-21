"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Samsun'da panelvanın çarptığı kişi öldü

Salıpazarı ilçesinde panelvanın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da panelvanın çarptığı kişi öldü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde panelvanın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Salıpazarı-Çarşamba karayolunun Tepealtı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nizamettin Kaymak'a (73), Arap Y'nin kullandığı 06 EC 9207 plakalı panelvan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Kaymak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaymak'ın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenilen Kaymak'ın, kaza sırasında yanında bulunan eşi ve torunu sinir krizi geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #samsun #salıpazarı
banner863
Önceki Haber
Atletico Madrid, Vicente Calderon'a veda etti
Sonraki Haber
Trabzon'da beraberlik yaramadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.