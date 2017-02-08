Samsun'da park halindeki araçların lastikleri kesildi

İlkadım ilçesinde bıçakla 4 otomobilin lastiğini kestiği öne sürülen 13 yaşındaki çocuk emniyete götürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçakla park halindeki 4 otomobilin lastiğini kestiği ileri sürülen 13 yaşındaki çocuk emniyete götürüldü.



Bahçelievler Mahallesi Abdulkadir Geylani Sokağı'nda park halinde bulunan araçların lastiklerinin kesildiğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.



Ekipler, 4 otomobilin lastiklerinin bıçakla kesildiğini belirledi.



Araçların lastiklerini kestiği iddiasıyla aynı mahallede yaşayan H.G. (13) emniyete götürüldü.



Öte yandan, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Levent Özalay Sokağı'nda 14 aracın daha lastiklerinin kesildiği öğrenildi.



Olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.