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Samsun'da şelalelerden düşen 2 genç öldü

Çarşamba ilçesinde şelalelerden düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da şelalelerden düşen 2 genç öldü

 Samsun'un Çarşamba ilçesinde şelalelerden düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kabaceviz Şelaleleri'ne gezmeye giden Hüseyin İpçi (22) ve Mertcan Ergün(21), dengelerini kaybederek 30 metreden düştü. Gençler, olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Olay yerine gelen savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #Kabaceviz Şelaleleri #2 ölü
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