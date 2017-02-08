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Samsun'da silahla yaralama

Kastamonu'dan gezmek için Samsun'a gelen üniversite öğrencisini "yan bakma" nedeniyle aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun'da silahla yaralama

Samsun'da üniversite öğrencisini silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

İddiaya göre, F.A, Kastamonu'dan gezmek için Samsun'a gelen Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencisi Ali Ü. (20) ile Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde "yan bakma" nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, silahla Ali Ü'nün bacaklarına ateş edip kaçtı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #üniversite öğrencisi #silahla yaralama #samsun
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