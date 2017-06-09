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Samsun'da telefon dolandırıcılığı

Bafra ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Samsun'da telefon dolandırıcılığı

Samsun'un Bafra ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bafra'da yaşayan Zafer Çağlayan (55), kendisini telefonla arayan kişiler tarafından 130 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu MOBESE kayıtlarından zanlının H.Ç. olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan H.Ç'nin emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği, paranın 90 bin lirasını Urfa'daki bir hesaba havale ettiğini söylediği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #telefon #samsun #dolandırıcılık #bafra
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