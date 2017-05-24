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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık çalışma sonucu 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Oğuzhan A. (21), Tayfur A. (35), Caner Ş. (21) ve Yahya K. (37) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 30 paket sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu #samsun
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