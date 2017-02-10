Samsun merkezli hırsızlık operasyonu

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklandı

Samsun, İstanbul ve Kocaeli'de 40 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 9'u tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, "ev ve iş yerinden hırsızlık, konut ve iş yeri dokunulmazlığının ihlali, oto hırsızlığı, mala zarar verme, suç eşyasının satın alınması, suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarını işlediği öne sürülen 16 şüpheli, Samsun Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan S.K. (24), B.M. (26), K.M. (31), O.B. (20), M.E. (22), K.M.K. (23), Ö.K. (32), A.K. (37) ve M.S.İ.S. (18) mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler T.T. (20), R.K. (30), E.Ş. (25), M.K. (31), Ü.K.Ç. (40), İ.G. (32) ve F.M. (45) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ayda 185 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek Samsun, İstanbul ve Kocaeli'de 40 hırsızlık olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan zanlılardan S.K. ve Ö.K'nin cezai firarisi de olduğu tespit edilmişti.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan 9 dizüstü bilgisayar, bir tablet bilgisayar, 4 LCD televizyon, birer cep telefonu, flash bellek, pompalı tüfek ve ruhsatsız tabancanın yanı sıra bazı malzemeler ile iki otomobile el konulmuştu. Zanlıların çaldığı eşyaların 450 bin lira değerinde olduğu belirlenmişti.