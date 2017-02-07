Sancaktepe'de silahlı kavga

İstanbul Sancaktepe'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında 30 Ocak'ta yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Sancaktepe'de, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında 30 Ocak'ta yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.



Alınan bilgiye göre, Osmangazi Caddesi'ndeki Hazreti Ebubekir Sıddık Camisine cenaze namazı için gelen İsmet O., Yaşar O. ve Kazım O. isimli şahıslar, aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunduğu öne sürülen akrabaları ile karşılaştı.



Cenaze namazının ardından taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, Cafer Eydoğan ile Nafiz Polat silahla yaralandı. Nurullah Eydoğan isimli şahıs ise silah kabzasıyla başına aldığı darbe sonucu yaralandı.



Yaralanan şahıslar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, Şüpheliler İsmet O. Yaşar O. ve Kazım O. emniyete götürüldü.



Şüphelilerden İsmet O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kavgaya ilişkin bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun kavga ettiği, bir kişinin ise elinde silahla koştuğu görülüyor. Ardından silah sesleri duyuluyor.