Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 63 KV 568 ve 63 KE 445 plakalı otomobiller Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Kalecik Mahallesi yakınlarında çarpıştı.



Kazada, araçtaki Halil (18) ve Mehmet Dağ, Necmi Kada (51) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.