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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 63 KV 568 ve 63 KE 445 plakalı otomobiller Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Kalecik Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, araçtaki Halil (18) ve Mehmet Dağ, Necmi Kada (51) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
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