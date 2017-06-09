Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ta eğitim gören öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da yaklaşık 624 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Merkez Karaköprü ilçesindeki Mete Has İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Güngör Azim Tuna ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye eden Tuna, devlet olarak kentte eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 2 bin okulda 25 bin öğretmenle en iyi eğitimi vermeye çalıştıklarını ifade eden Küçük, tüm öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Turan, Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, öğrencilere karnelerini dağıttı, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Kilis

Kilis'te ise Vali İsmail Çataklı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Mercidabık Ortaokulunun öğrencilerine karnelerini verdi.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Çataklı, eğitimin önemine işaret etti. Öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde geçirilmeleri için tavsiyelerde bulunan Çataklı, öğrencilere karne hediyelerini de verdi ve fotoğraf çektirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz de Kilis'te 34 bin 456 Türk, 16 bin Suriyeli öğrencinin eğitim öğretim yılını tamamladığını aktardı.



Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da 300 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Ali Sezai Efendi İlkokulunda düzenlenen törene katılan Onikişubat Kaymakamı Mustafa Çek, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve İl Milli Eğitim Müdür Mehmet Emin Akkurt, öğrencilerle sohbet edip karnelerini verdi.

Akkurt, burada yaptığı konuşmada, yoğun bir eğitim programının sonuna geldiklerini vurgulayarak "Kahramanmaraş’ta Suriyeliler de dahil olmak üzere bu yıl yaklaşık 300 bin öğrencimiz bugün karnesini aldı. Önümüzdeki dönemde Suriyelilerin Türk müfredatıyla eğitimleri yine devam edecek." dedi.



Kaymakam Çek ile Belediye Başkanı Mahçiçek de öğrencilere hayatlarında başarı diledi.