Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen biri terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakuzu güvenlik noktasında yaptığı yol kontrolünde 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Suriye'den yurda kaçak yollardan giriş yapan zanlılardan birinin terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edildi.
Zanlıların Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Viranşehir ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen biri terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen biri terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 kişi yakalandı.