Viranşehir ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen biri terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen biri terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 kişi yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakuzu güvenlik noktasında yaptığı yol kontrolünde 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Suriye'den yurda kaçak yollardan giriş yapan zanlılardan birinin terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edildi.



Zanlıların Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.