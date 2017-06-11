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Şanlıurfa'da biri terörist 3 kişi yakalandı

Viranşehir ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen biri terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da biri terörist 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen biri terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakuzu güvenlik noktasında yaptığı yol kontrolünde 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Suriye'den yurda kaçak yollardan giriş yapan zanlılardan birinin terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edildi.

Zanlıların Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terörist #suruç #Suriye sınırı #güvenlik
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