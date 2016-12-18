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Şanlıurfa'da cip, at arabasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Suruç ilçesinde cipin at arabasına çarpması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da cip, at arabasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Alınan bilgiye göre, Rıfat Tutuş yönetimindeki 63 FC 293 plakalı cip, Bostancılar Mahallesi yakınlarında aynı istikamete giden at arabasına arkadan çarptıktan sonra takla attı.
Kazada sürücü Tutuş ile babası Fevzi ve annesi Hedle Tutuş (52) yaralandı. Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hedle Tutuş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada at telef olurken henüz ismi öğrenilemeyen at arabası sürücüsü kaza mahallinden kaçtı.

Kaynak: AA
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