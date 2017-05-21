"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

Şanlıurfa'da düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

Merkez Haliliye ilçesinde düğün konvoyunda gelin ve damadın içerisinde bulunduğu 01 BKL 63 plakalı otomobil, ŞUTİM kavşağında sürücüsü belirlenemeyen 38 BR 091 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada gelin Derya Öztürk ve damat Halil Hundar'ın yanı sıra Sude Ay, Elif Şener, Ahmet Polat ve Rabia Elvan ve Mustafa Kepenk yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada otomobillerden birinin yakıt deposu ve tekerleği yaklaşık 20 metre uzağa savruldu.

Öte yandan düğün için hazırlandığı belirtilen kınanın ise olay yerine döküldüğü görüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #otomobil #kaza #yaralı #düğün konvoyu #düğün #şanlıurfa
banner863
Önceki Haber
CERN'deki araştırmaları 'T3' ile Giresun'dan takip edecekler
Sonraki Haber
Kocaeli Fuarı, 51'inci kez açıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.