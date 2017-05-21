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Şanlıurfa'da hasat zamanı

Türkiye'nin en büyük tahıl üretim merkezlerinden olan Şanlıurfa’da yılın ilk hasadı başladı. Rekolte, yağışın yetersiz olması nedeniyle beklenenden az oldu. Çiftçiler devletten sulu tarım için destek istedi.

Şanlıurfa'da hasat zamanı

Ekinler yeşerdi, sıra hasada geldi. Çiftçinin geçimi sağladığı bu tarlalar onlar için umut kapısı...

Şanlıurfa’da kış ve ilkbaharın yağışlı geçmesi bölge genelinde hububat rekoltesini yükseltti. Ancak hem yağışın az olduğu hem de sulama sistemlerinin kurulmadığı bazı bölgelerde rekolte, beklenenden az oldu.

Bölgede sulu tarım imkânı az olduğu için genellikle arpa ve mercimek eken çiftçiler hasat mevsimiyle ilgili İLKHA’ya konuştu.

Şanlıurfalı çiftçiler, tarıma elverişli olan tarlalarında sulu tarımın yapabilmek için yetkililerden destek bekliyor. 

Sulama sisteminin geldiği Suruç Ovası da çiftçilere sadece 7 kilometre uzaklıkta.  

Üreticler mercimekten arda kalanları da saman yapıp hayvanlarına yem olarak veriyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #şanlıurfa #türkiye #ekin #tahıl #üretim #hasat #İlk hasat #rekolte
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