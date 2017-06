Birecik ilçesinde kavga sırasında seken merminin isabet ettiği kişinin ölmesinin ardından aralarında husumet başlayan aileler barış toplantısında bir araya geldi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından aralarında husumet başlayan aileler barıştırıldı.

Birecik ilçesinde, 2 hafta önce Hocaşerif Mahallesi'nde Salih Uysal ile Mehmet Alır arasında yaşanan silahlı kavgada, Uymaz'ın silahından seken mermi yoldan geçen Müslüm Geze'ye (55) isabet etti.

Hastaneye kaldırılan Geze'nin hayatını kaybetmesi sonucu Uysal ve Geze aileleri arasında husumet başladı.

Olayın ardından ailelerle görüşen Kaymakam Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Mehmet Faruk Pınarbaşı, onları barışmaya ikna etti.

Bir düğün salonunda düzenlenen barış toplantısında, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Perçi, burada yaptığı konuşmada, herkesin birbirini sevmeye ve birbirine hoşgörülü davranmaya ihtiyacın bulunduğunu söyledi.

Barış ve huzur içerisinde yaşamanın insanlara mutluluk verdiğini belirten Perçi, "Barış ve huzur içinde yaşama, bir ve beraber olmak bizleri birçok tehlikeden korur. Barışın her iki aileye hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Pınarbaşı da bölgenin bu tür olaylarla anılmaması gerektiğini ifade etti.

İlçede her zaman güzelliklerin konuşulması gerektiğini vurgulayan Pınarbaşı, "İnşallah bundan sonraki süreçte husumetler ortadan kalkar, güzellikleri konuşuruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olan bir ortamda bu tür kavgaların, anlaşmazlıkların bize güç kaybettireceğinin herkes farkında. İnsanımız da bunu bildiği için bir an önce barış için çaba gösteriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından her iki ailenin üyeleri kucaklaşarak barıştı.

Etkinlik, tatlı ikramıyla son buldu.