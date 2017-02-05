Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Mustafa Uçkan yönetimindeki 65 NR 245 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Akçakale karayolunun 35. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Halil Demir, Mahmut Akbaba, Hasan Demirel, İbrahim Akbaba ve İsa Torman, 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaralılardan Mahmut Akbaba, gazetecilere, kazanın yoldaki çukur nedeniyle sürücünün manevra yapması sonucu meydana geldiğini söyledi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Mustafa Uçkan yönetimindeki 65 NR 245 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Akçakale karayolunun 35. kilometresinde devrildi.