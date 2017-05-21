Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kadir Çiftepala yönetimindeki 34 AVT 46 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 30. kilometresinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada sürücü Çiftepala'nın yanı sıra Fatma ve Nur Çiftepala ile aynı aileden henüz ismi öğrenilemeyen aralarında çocuklarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.