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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

 Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Çiftepala yönetimindeki 34 AVT 46 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 30. kilometresinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Çiftepala'nın yanı sıra Fatma ve Nur Çiftepala ile aynı aileden henüz ismi öğrenilemeyen aralarında çocuklarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #şanlıurfa #kaza
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