Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Londra'da minibüs kalabalığa daldı
Londra'da minibüs kalabalığa daldı

Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Ramazan ayında 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, serin bölgelerde vakit geçiriyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Şanlıurfa'da artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar, evlerinde ve serin bölgelerde vakit geçirdi.

Sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde hissedilir derecede artarken, hava sıcaklığı Şanlıurfa'da 38 dereceyi buldu. 

Nemle etkisini artıran sıcak ve ramazan ayı olması dolayısıyla vatandaşlar, evlerinde veya gölge yerlerde vakit geçirmeyi tercih ederken, kentin cadde ve sokakları boş kaldı.

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar ise kentin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Balıklıgöl yerleşkesini tercih etti. 

Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar, yerleşkedeki camilerde ve yeşil alanlarda vakit geçirdi. Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, gölgeliklerde dinlenerek serinlemeye çalıştı.  

Meteoroloji yetkilileri, kentte hava sıcaklığının etkisini hafta boyunca sürdüreceğini bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #sıcak hava #ramazan #serin #bölge
banner863
Önceki Haber
Bursa'da teleferik 5 gün kapalı
Sonraki Haber
Bruma, Leipzig'te!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.