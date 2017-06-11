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Şanlıurfa'da sigara izmariti ekili araziyi küle çevirdi

Sigara izmariti 120 dönümlük ekili araziyi kül etti. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tarlaya atılan bir izmarit yangına neden oldu. Ekili buğday ve arpa tarlaları yandı.

Şanlıurfa'da sigara izmariti ekili araziyi küle çevirdi

Atılan izmarit bir çiftinin tarlasını işte bu hale çevirdi.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde izmaritten çıktığı tahmin edilen yangın, 120 dönümlük arpa ve buğday tarlalarını kül etti.

Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı.

Köy sakinlerinden Yakup Aydoğdu, ilçede sadece 2 itfaiyenin olmasına tepki gösterdi.

4 vatandaşa ait tarlalardaki ekinler tamamen yandı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #izmarit #sigara #ekili alan #şanlıurfa #hilvan #tarla #yakup aydoğdu
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