Seyir halindeki bir otomobile yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Uğurlu Mahallesi'nde sürücüsü belirlenemeyen seyir halindeki 34 GA 5684 plakalı otomobilde bulunanlara kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.



Saldırıda otomobilde bulunan Eyyüp ve Ahmet Altun yaralandı. Özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.



Jandarma ekipleri, olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.