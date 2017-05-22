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Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı

Yurt dışına kaçırılmak istenen Roma ve Helenistik döneme ait 90 sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı

 Şanlıurfa'da yurt dışına kaçırılmak istenen Roma ve Helenistik dönemine ait 52'si gümüş 90 sikke ele geçirildi.

GAP Havalimanı'nda görevli özel güvenlik ekibi, Suriye uyruklu Sheker Adday'a ait bagajda tarihi eser bulunduğunu fark etti.

Bölgedeki polislerce gözaltına alınan Adday'ın çantasında yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemine ait 52'si gümüş 38'i bakır 90 sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul aktarmalı olarak Rusya'ya gitmeyi planlayan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #sikke #Roma ve Helenistik dönemi #GAP Havaalanı
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