Şanlıurfa'da terör propagandasına tutuklama

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Bozova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri iddiasıyla, 3 kişinin gözaltına aldığı belirtildi.
Operasyonda zanlıların evlerinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 laptop, 3 cep telefonu 8 CD ve 11 terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ele geçirildiği ifade edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve O.A'nın tutuklandığı, 'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Bozova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri iddiasıyla, 3 kişinin gözaltına aldığı belirtildi.