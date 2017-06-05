Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ömer Ekici idaresindeki 34 HM 0190 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Şanlıurfa-Mardin karayoluna bağlantı kısmında, virajı alamayarak bariyerlere çarptı.



Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, bariyerlere saplanarak durabildi.



Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ekici, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.