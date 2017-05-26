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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

 Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İnan Atlı idaresindeki 07 MOZ 05 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Şanlıurfa gişeleri yakınlarında önünde seyreden Eyyüp Çiçek yönetimindeki 34 BM 7200 plakalı otomobile çarptı. Savrulan iki otomobil, kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler ile isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Şanlıurfa otoyolu #otomobiller çarpıştı
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