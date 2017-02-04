Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 kilo esrar, 10 gram kokain ve bin 915 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu kent girişinde yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri Cemil U. idaresindeki 33 EAU 24 plakalı otomobili durdurdu.



Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, yakıt deposunda 18 parça halinde zulalanmış 10 kilo esrar ele geçirdi.



Sürücü Cemil U'yu gözaltına alan ekipler, kiralık olduğu belirlenen otomobile Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el koydu.



Diğer operasyonda ise İstanbul'dan Şanlıurfa'ya uyuşturucu hap getirileceği bilgisi alan ekipler, Siverek ilçesinde şüphelinin içinde bulunduğu yolcu otobüsünü takibe aldı.



Siverek Devlet Hastanesi önünde otobüsten inen Faruk A. ekiplerce gözaltına alındı.



Zanlının çantasında arama yapan ekipler, 10 gram kokain, 7 gram metamfetamin ve bin 915 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.