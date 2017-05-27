Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Telhamut Çadır Kenti'nde kalan Suriye uyruklu B.K'nin, Gaziantep'ten temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı hapları Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sattığını belirledi.



Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar üzerine zanlının aracı ve kaldığı çadırda yapılan aramada, 2 bin 389 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.